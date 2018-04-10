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Buradasınız : » » FETÖ sanığı 4 bin liraya sahte ehliyet yaptırmış

FETÖ sanığı 4 bin liraya sahte ehliyet yaptırmış

Eskişehir'de görülen FETÖ davasında yargılanan sanık, FETÖ evinde kaldığı arkadaşı hakkında soruşturma başlatılınca 4 bin lira karşılığında sahte ehliyet hazırlattığını itiraf etti

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FETÖ sanığı 4 bin liraya sahte ehliyet yaptırmış

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zekeriya S. ve tutuksuz yargılanan eşi Özlem S. ile avukatı katıldı.

Duruşmada ifade veren sanık Zekeriya S, FETÖ evlerinde beraber kaldığı arkadaşı hakkında soruşturma başlatılınca korkudan sahte ehliyet hazırlattığını itiraf etti. Ehliyeti, Ankara'da Emniyet Müdürlüğü'nün alt tarafında bulunan acentelerde çalışan, Samet isimli şahısa 4 bin lira karşılığında yaptırdığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, sanıkların ByLock içerik yazışmalarının dosyaya eklenebilmesi için duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi. 

Kaynak: AA

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