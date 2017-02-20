FETÖ sanığı 3 öğretmene 6 yıl hapis cezası

Elazığ'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçlamasıyla yargılanan ikisi kadın 3 sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, daha önce kanun hükmünde kararnameyle kamu görevinden ihraç edilen tutuklu sanıklar M. A. ve M. Y. ile tutuksuz sanık Y. Ü. ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullanan, bankadaki hesap hareketliliklerini örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda olan sanıkları silahlı terör örgütü olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. AA