FETÖ sanığı 3 eski komutan için verilen karara itiraz

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında, tutuklu eski Antalya Jandarma Komutanı kıdemli albay Ahmet Yurdagül ile her ikisi de tutuksuz yargılanan eski Burdur Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı piyade albay Metin Karagöz ve eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı tuğgeneral Mustafa Kaya hazır bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'ndaki duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, FETÖ ile bir bağlantılarının olmadığını savunarak, beraat veya tahliyelerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yurdagül'ü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme heyeti, Yurdagül'ün 4 ayrı suçtan beraatine hükmetti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Tutuksuz yargılanan Kaya ve Karagöz'ün ise haklarında isnat edilen 5 ayrı suçu işlemedikleri gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

Mahkeme savcısı Ahmet Şevken, heyetin verdiği beraat kararına itiraz etti. Savcı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaasında, eski Antalya Jandarma Komutanı kıdemli albay Yurdagül ile eski 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı piyade albay Karagöz hakkında ağırlaştırılmış müebbet, eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı tuğgeneral Kaya hakkında da 10 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Kaynak: AA