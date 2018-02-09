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Buradasınız : » » FETÖ sanığı 2 eski polise hapis cezası

FETÖ sanığı 2 eski polise hapis cezası

Adana'da FETÖ sanığı 2 eski polisin yargılandığı davada sanıklardan birine 6 yıl 3 ay, diğerine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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FETÖ sanığı 2 eski polise hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istenen sanıkların davası görüldü. 

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Recep Y. ve Fatih C. katılmadı, avukatları ise salonda hazır bulundu.

Müvekkilleriyle ilgili suçlamaları reddeden avukatlar, sanıklar için beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, eski polis memurlarından Fatih C'yi 6 yıl 3 ay, Recep Y.'yi de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: hapis cezası, fetö sanığı, FETÖ davası, eski polis, Adana
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