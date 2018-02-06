FETÖ sanığı 2 bin 200 sayfalık ByLock yazışmalarını inkar etti

FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin 35 "mahrem imamın" yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, "Ankara Adliyesi mahrem imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Bilal Yaman hakim karşısına çıktı.

Hazırlık aşamasındaki ifadelerini kabul etmediğini belirtip mahkeme huzurundaki beyanlarının esas alınmasını talep ederek savunmasına başlayan Yaman, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda uzman yardımcısıyken Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildiğini söyledi.

Erzurum'a gittiğini hatırlayamadı

Çapraz sorgu sırasında Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in sorusu üzerine Konya'da bulunduğu sırada görev yaptığı eğitim kurumlarının FETÖ'ye ait olduğunu bilmediğini öne süren Yaman, "Tekvando dalında önemli başarılarımın olması ve imam hatipli oluşumun, beni kurumlarında çalıştırmalarında etkili olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında o kurumlarla ilişkim olmadı." dedi.

Birlikte yargılandığı sanıklardan bazılarıyla yurt dışında aynı yerde konaklamasının tesadüf olduğunu iddia eden Yaman, FETÖ'nün mahrem imamlarının Erzurum'da katıldığı toplantıda yer aldığına ilişkin tespitin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Alp'in, "Erzurum'a gittiniz mi gitmediniz mi" sorusuna, "Erzurum'a gittiğimi hatırlamıyorum." cevabını vermekle yetinen sanık Yaman, "6706" rumuzuyla ByLock kullandığına dair iddianamede yer alan savı kabul etmedi.

2 bin 200 sayfalık ByLock yazışmasını kabul etmedi

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Alp, sanığın 11 Ağustos 2014'ten 25 Haziran 2015'e kadar söz konusu programı kullandığı ve bu süre boyunca 2 bin 200 sayfalık yazışma kaydının bulunduğunu hatırlatarak, bu duruma açıklık getirmesini istedi.

İçeriklerin kendisiyle ilgili olmadığını öne süren Yaman, yazışma grubundaki isimleri tanımadığını savundu.

Sanığın ifadeleri üzerine Başkan Alp, "Program üzerinde kullanılan rumuz '6706', Zonguldaklı olduğunuzu söylediniz. Bu durumda 67 Zonguldak, 06 ise Ankara'nın plakalarını çağrıştırmıyor değil." karşılığını verdi.

"Adliye imamı" kavramını ilk kez iddianamede duymuş

FETÖ adına Ankara Adliyesinden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasının tanık beyanlarına dayandırıldığını savunan Yaman, söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, tanıkları ise tanımadığını iddia etti.

"Adliye imamı" kavramını ilk kez iddianameyi okurken duyduğunu öne süren Yaman, FETÖ üyesi olmadığını, bu nedenle isnat edilen suçlamanın kendisiyle ilgili olamayacağını savundu.

Yaman, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmedi.

Sanık Yaman, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı sırada Edirne'nin Meriç ilçesi üzerinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanmıştı.

Kaynak: AA