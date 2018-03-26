FETÖ sanığı 10 eski öğretmene hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Levent Çiftdal, Halil Sürme, Osman Kalender, Zeynel Ahmet Öztürk, Hüseyin Çankal ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Mahkemede savunması alınan sanık Halil Sürme, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kimsenin etkisi altında olmadan yüklediğini ve bununla ilgili telefonunun ekran görüntüsünü mahkeme heyetine ulaştırdığını söyledi.

Bu programı örgüt kapsamında kullanmadığını ve herhangi bir faaliyette bulunmadığını savunan Sürme, tahliye ve beraat talep etti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıklar Levent Çiftdal, Halil Sürme, Zeynel Ahmet Öztürk ve Hüseyin Çankal'ın da aralarında olduğu 10 sanığın 7'şer yıl 6'şar ay hapis, diğer tutuklu sanık Osman Kalender'in 9 yıl 9 ay hapis, tutuksuz sanık Ahmet Mart'ın ise 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, 19 sanığın ise beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca, tutuklu sanıklardan Kalender'in mevcut halinin devamına karar vererek diğer tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA