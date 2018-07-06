FETÖ "rüyalarla" kandırmaya devam ediyor

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılamalar neticesinde cezaevine giren örgüt üyelerinin birbirlerine rüyalar üzerinden moral verdikleri ve itirafların önüne geçmek istedikleri ortaya çıktı.

Sincan Cezaevi'nde, FETÖ tutuklularının bulunduğu koğuşta yapılan rutin aramalarda infaz koruma memurları, süzme poşet çay ambalajının iç kısmına yazılmış rüya içerikli not buldu.

Memurlar, savunma içeriğiyle ilgisi olmayan cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının moralini yüksek tutmak, motivasyonlarını artırmak ve haberleşme amaçlı yazıldığını değerlendirdikleri notu, cezaevi yönetimine iletti.

Cezaevi yönetiminin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği notun, kim tarafından ve ne amaçla yazıldığının tespiti için soruşturma başlatıldı.

Tutukluların "el yazısı" örneklerinin karşılaştırılması sonucu nottaki yazının, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan tutuklu eski öğretmen Metin A.'ya ait olduğu belirlendi.

Sincan Cezaevi'nde göğe doğru çıkan bir merdiven varmış

Metin A.'nın kaleme aldığı, din istismarı üzerinden örgüt propagandası yapıldığı belirlenen notta şu ifadelere yer verildi:

"Kapının önünde iki kişi görünüyor. Kardeşi tutuklu annesi ile çocuklarının başında bekliyor. 'Gelenler yanlış yapmadı.' diyor. Efendimiz görünüyor, 'kardeşlerim size emanet' diyor."

Rüyaların anlatıldığı diğer bir not kağıdında ise Metin A.'nın, "Bir abi Eyüp Sultan'a gitmiş. Daha sonra Sincan'ın her bir koğuşunu ziyaret ediyorlarmış. Sincan'da göğe doğru çıkan bir merdiven varmış, uyanmış" ifadeleri dikkat çekti.

Başsavcılığın talimatıyla ifadesi alınan Metin A., tutuklanmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurumda öğretmen olarak görev yaptığını söyledi.

"Eric Fromm'un 'Rüyalar, Masallar ve Mitler' adlı kitabını okuyordum"

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığını belirten Metin A., "Hiçbir yasa dışı örgüt üyesi değilim. Koğuşta bulunan yazılar, daha önce çevremden ve internetten duyduğum rüyaların aklıma gelen kısmıydı. Ben şu an Eric Fromm'un 'Rüyalar Masallar ve Mitler' adlı kitabını okuyorum. Bu notları da rüyalara psikolojik bir bakış açısı getirmek için yazdım" beyanında bulundu.

Metin A., notları çay poşetlerinin arkasına yazmasının özel bir anlamı olmadığını ve kimseye göndermediğini ileri sürdü.

Soruşturma sonucunda Başsavcılık, Metin A.'nın el yazısıyla yazdığı sözde "rüya" içerikli notu, FETÖ üyelerinin moralini yüksek tutmak ve örgüt içi çözülmeleri önlemek için yazıldığını belirleyerek, ek delil olarak sanığın yargılandığı mahkemeye gönderdi.

Kaynak: AA