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FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Trabzon merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 9 kişi tutuklandı.

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FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında Trabzon merkezli 8 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün Maçka ilçe yapılanmasına yönelik 4 Aralık'ta Trabzon merkezli Ankara, Konya, Çankırı, Kayseri, Balıkesir, Van ve İzmir'de eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden örgütün 2 "ilçe ablası" ve mütevelli heyeti üyesinin de bulunduğu 9'u tutuklanırken, 3 zanlı savcılıktan serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. AA

Etiketler: fetö, Trabzon
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