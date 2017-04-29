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FETÖ operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Bursa ve Antalya'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

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FETÖ operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Bursa ve Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 21 Nisan'da yakalanan 14 kişiden dün adliyeye sevk edilen 13'ü, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa ve Antalya'da, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile SGK İl Müdürlüğündeki görevlerinden ihraç edilen 18 kişinin yakalanması için 21 Nisan'da eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Bursa'da 13, Antalya'da ise bir kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, daha önce kapatılan Bank Asyaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda para yatırdıkları ve FETÖ ile ilişkisi bulunan bazı derneklere üye oldukları öne sürülmüştü.

Etiketler: FETÖ operasyonu, bursa, antalya
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