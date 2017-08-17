FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen aralarında gelir uzmanı, gelir uzman yardımcısı, vergi müfettiş yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile eczacı olan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 8 kişiyi yakaladı. Zanlılardan biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.