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FETÖ operasyonunda 38 polis tutuklandı

Gaziantep merkezli 9 ilde sürdürülen operasyonda 38 polis tutuklandı.

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FETÖ operasyonunda 38 polis tutuklandı

Gaziantep merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 38 polisle, "sohbet hocası" olduğu belirtilen bir mühendis gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep ile İzmir, Bursa, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Nevşehir'de daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanan şüphelilerin de bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, gözaltına alınan zanlıların FETÖ/PDY örgütü faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundayken görevinden çıkarılan 3 şube müdürü, 7 komiser ve 27 polis memuru ile 1 emekli polis memuru olduğu kaydedildi.

Zanlılardan bir mühendisin de polis memurlarının "sohbet hocası" olduğu ve sorgulamasına İstanbul'da devam edildiği bildirilen açıklamada, adliyeye sevk edilen 38 polisin tutuklandığı aktarıldı.

Etiketler: Gaziantep, fetö
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