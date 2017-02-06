FETÖ operasyonunda 28 asker gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kurmay subayların da bulunduğu 28 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Bingöl, Bolu ve Çanakkale'nin de aralarında olduğu 12 ilde 32 şüphelinin gözaltına alınması için birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen, aralarında kurmay subayların da yer aldığı 28 asker yakalandı. 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.