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FETÖ operasyonunda 20 eski polis tutuklandı

Nevşehir merkezli soruşturma kapsamında 20 eski polis tutuklandı.

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FETÖ operasyonunda 20 eski polis tutuklandı

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 20 eski polis tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen 4. Sınıf emniyet müdürleri Ünfan K, Muhammet Mustafa A, Yakup K, Fatih K, Şerafettin A, Emniyet Amiri Yusuf H, komiserler Murat G, İbrahim S, Saffet K, Mehmet O, Yılmaz D, Mehmet A, Sefa Ö. ile polis memurları Mustafa B, Yaşar Ç, Mustafa Ş, Bayram Y, Mehmet K, Tekin G. ve emekli polis memuru Mustafa K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, 12 Ocak'ta, Nevşehir, Ankara, Kayseri, Sivas, Yalova, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Bursa'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 29 polis gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 polis de daha önce mahkemece tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA

Etiketler: fetö, Nevşehir
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