FETÖ operasyonunda 13 tutuklama

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin örgütün esnaf yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün esnaf yapılanmasına yönelik 23 Aralık'ta yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerinde bulunamayan 4 zanlı daha sonra yakalanmıştı.

Zanlılar arasında, daha önceki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamındaki operasyonlar üzerine "Gülen terörist ise ben de teröristim" yönünde basın açıklaması yaparak adliyeye dilekçe veren şüpheliler de yer almıştı. AA