FETÖ operasyonunda 13 asker gözaltına alındı

Hatay merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen 13 asker gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Ankara, Manisa, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Balıkesir, Uşak ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen bir eski üsteğmen, bir eski teğmen, 8 eski astsubay ve 3 eski uzman çavuş gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.