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FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Rize'deki operasyonda, 18'i emniyet mensubu 25 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'na yönelik operasyonda 18'i emniyet mensubu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18'i emniyet mensubu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, telefon ve bilgisayarlarının yedeklerinin alınarak, çeşitli belgelere el konulduğu öğrenildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

Etiketler: rize, fetö
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