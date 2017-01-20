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FETÖ operasyonlarında 45 gözaltı

Muğla ve Malatya merkezli operasyonlarda, 45 kişi gözaltına alındı.

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FETÖ operasyonlarında 45 gözaltı

Muğla merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen, aralarında rütbeli emniyet personelinin de bulunduğu 25 zanlı yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KHK ile meslekten ihraç edilen 7 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, bir başkomiser, 3 komiser, 9 komiser yardımcısı ve 11 polis memurunun yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında eski emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurunun da bulunduğu 25 zanlı gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

20 öğretmen gözaltına alındı

Malatya merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 20 öğretmen gözaltına alındı. AA

Etiketler: Muğla, malatya, fetö
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