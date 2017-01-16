FETÖ operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı

Manisa merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Salihli ile Kütahya'da bazı adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Aralarında Salihli Belediyesinin bir başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ile milletvekili adayının da bulunduğu şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Aynı soruşturmada aranan 3 kişinin ise adreslerinde bulunamadığı öğrenildi.

Sivas'ta 8 kişi gözaltına alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki FETÖ/PDY soruşturmasında, "ByLock" kullandıkları iddia edilen 6'sı polis, 2'si öğretmen 8 kişi gözaltına alındı. AA