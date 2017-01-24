FETÖ operasyonlarında 15 gözaltı, 25 tutuklama

Hatay merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 öğretmen gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 15 öğretmen gözaltına alındı.

Uşak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Uşak merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 28 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 25'i, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Uşak, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Kastamonu, Aydın, Balıkesir ve Diyarbakır'da 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 5 emniyet müdürü, iki komiser, 7 komiser yardımcısı, bir başpolis ve 13 polis memuru Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenmişti. AA