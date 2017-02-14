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FETÖ okulundan gizli kasa çıktı

FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan okulun çatısında dolapların arasına gizlenmiş çelik kasa ele geçirildi.

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FETÖ okulundan gizli kasa çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle kapatılan ve Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine dönüştürülen okulun çatısında dolapların arasına gizlenmiş çelik kasa bulundu.

Alınan bilgiye göre, okul görevlileri, çatı katında temizlik yaptıkları sırada boş bir dolabın arkasında başka bir dolap bulunduğunu fark etti. Dolabı açtıklarında çelik kasa gören görevliler, Okul Müdürü Selma Nezir'e haber verdi.

Nezir'in bildirmesi üzerine okula gelen Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, kasanın bulunduğu alanda inceleme yaptı.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da okula gelerek bilgi aldı.

İnceleme ve kasayı açma çalışmaları sürüyor.

Etiketler: FETÖ OKULU, darbe girişimi, 15 temmuz
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