FETÖ kamu personelinin bilgilerini dosyalamış

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 195'i tutuklu 486 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Meram ilçesinde özel olarak hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya bazı sanıklar, yakınları, avukatları ve tanıklar katıldı.

Tanıklardan S.Ş, Karaman’da infaz koruma memuru olarak çalıştığını, orada örgüt tarafından düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

2011 yılı sonlarında kod adı "Enes" olan tutuklu sanık İsmail O. ile tanıştırıldığını anlatan S.Ş, “2013 yılı mayıs ayına kadar ismini ‘Enes’ sandığım bu kişiyle görüştük. Kendisi Konya’daydı ve cezaevi bölge imamlığı görevini yapıyordu. Ben de kendisine Karaman’daki cezaevi personeline ilişkin bilgi veriyordum. Yani personelin örgüte yakınlığı, alkol alıp almadığı, sigara kullanıp kullanmadığı, yaşam tarzı gibi konularda bildiklerimi aktarıyordum. İsmail O. da bu bilgileri bilgisayarına kaydediyordu. İsmail O’nun bilgisayarında, Konya, Karaman, Niğde, Seydişehir ve diğer bazı bölgelerde çalışan adliye ve cezaevi memurlarına ilişkin bilgi dosyaları görmüştüm.” diye konuştu.

Halil U. ve Mehmet S’nin de adliye ve cezaevlerinde çalışan kamu personeline ilişkin İsmail O’ya bilgi aktardığını belirten S.Ş, “2013 yılı mayıs ayından sonra İsmail O. cezaevi bölge imamlığı görevinden ayrıldı. Onun yerine de adını ‘Ekrem’ olarak bildiğim bir kişi bu görevi yapmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün kamuya nasıl sızdığına bizzat şahit olduğunu dile getiren S.Ş, şöyle devam etti:

“Kod adı ‘Mahmut’ olan gerçek isminin İsa Y. olduğunu sonradan öğrendiğim şahıs, adliyelere yerleştirilmek üzere zabıt katibi hazırlıyordu. Sonrasında da bu kişilerin yerleştirilmesine yardımcı oluyordu. Zabıt katibi listelerinin İsa Y. tarafından hazırlandığını bana cezaevi personeline sohbet hocalığı yapan Oğuzhan E. isimli kişi söylemişti. Mehmet S, Halil U. ve Emre Ç’nin adliyeye bu şekilde yerleştirildiğini biliyorum.”

"Bağışların akıbetinin ne olduğunu bilmiyorum"

Tanıklardan S.K. de 2013-2014 yılarında Kimse Yok Mu Derneğinde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalıştığını, bu dönemde şahit olduklarını samimiyetle anlattığını ifade etti.

Dernekte müdürlük yapan sanık Hasan A’nın telkiniyle sohbetlere gidip gelmeye başladığını bir defa da sohbet hocalığı yaptığını aktaran S.K, “Konuşmacı olduğum bu sohbette Zaman gazetesinde kola reklamlarına yer verilmesini eleştirdiğim için örgütten bir şahıs beni uyardı ve artık sohbetlere katılmamam gerektiğini söyledi.” şeklinde konuştu.

Derneğe usulsüz bir şekilde bağış kabul edildiğine de şahit olduğunu anlatan S.K, şunları kaydetti:

"Kimse Yok Mu Derneğinde bazı bağışlar makbuzsuz şekilde alınırdı. Bu bağışların sonradan FETÖ yapılanması için gayriresmi bir şekilde kullanıldığını anladım. Bir kere Meram Tıp Fakültesinde tedavi gören 80 yaşında kanser hastası bir kadından makbuzsuz şekilde 400 bin lira aldılar. Daha sonra kadının oğlu beni birçok kez arayarak ‘Annem bu bağışı Afrika’da su kuyusu yapılması için yapmıştı. Makbuzumuz nerede’ diye sordu. Ancak bu bağış için makbuz düzenlenmediğini biliyorum. Bu bağışların akıbetinin ne olduğunu bilmiyorum."

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının ardından 37 sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesini kararlaştırarak, duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.

AA