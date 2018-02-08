FETÖ, kamu kaynaklarını kullanarak üyelerini Pensilvanya'ya götürmüş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Edirne'de yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 4 subay, harp okulu öğrencilerinin ve subay adaylarının kamu kaynakları kullanılarak götürüldükleri ABD gezisinde FETÖ elebaşını ziyaretlerini anlattı.

Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 subay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, örgütün mahrem yapılanması hakkında bilgi verdi.

İtirafçı subayların ifadelerine göre, FETÖ'nün kendilerine yakın olan harp okulu öğrencilerine ve subay adaylarına her türlü imkanı sağladığı, yurtdışı gezilerine özellikle bu kişileri dahil ettiği belirlendi.

ABD gezilerinin Harp okulu tarafından kamu kaynakları kullanılarak organize edildiği ve geziye katılacak öğrencilerin, kendilerine rehberlik edecek örgüt mensupları ile tanıştırıldıkları ortaya çıktı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i de gruplar halinde ziyarete gittiklerini ve bu ziyaretin kendi içlerinde dahi gizlilik içinde gerçekleştiğini itiraf eden subaylar, FETÖ'nün Pensilvanya'daki konutunda bir gece kaldıktan sonra elebaşının sohbetine katıldıklarını belirtti.

"Çok hayırlı ve güzel bir şey yaşayacaksınız"

İfadelerden sonra hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY mensubu subay adaylarının devletin imkanları kullanılarak ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'i ziyaret ettikleri tespitine yer verildi.

İddianamede Amerika gezisinin, "Çok hayırlı ve güzel bir şey yaşayacaksınız" şeklinde öğrencilere aktarıldığının vurgulandı.

Kaynak: AA