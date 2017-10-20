FETÖ itirafçısı, örgütün nasıl yapılandığını anlattı

Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada ByLock'çu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan İnönü Üniversitesi öğrencisi "Halil" kod adlı A.M, FETÖ'nün yapılanması ve 15 Temmuz 2016 sonrası yapılanlar çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

A.M, ifadesinde, ilahiyat fakültesi öğrencisi olduğunu belirterek, örgütle lisede okurken tanıştığını ve toplantılarına gitmeye başladığını bildirdi.

Uzun bir süre örgüt içerisinde "ev imamlığı" yaptığını anlatan A.M, FETÖ'nün 17-25 Aralık süreci sonrası sırasıyla "Kakao Talk, Cover Me, Line, ByLock ve Eagle" programlarını şifreli haberleşme amacıyla kullanmaya başladığını ifade etti.

A.M, örgüt üyelerinin bu programları aktif kullandığına dikkati çekerek, "Bize, yazışmalarda kesinlikle 'abi' gibi tabirlerin kullanılmamasını tembihlediler. Bunun yerine 'kanka, kardeş' gibi hitaplar kullanırdık." bilgisini verdi.

ByLock'tan sonra 2016 başlarında Eagle programını kullanmaya başladıklarını vurgulayan A.M, şöyle devam etti:

"Bu program üzerinden yapılan sohbetlerde örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu artırmak için dualar ve görülen abartılı rüyalar paylaşılırdı. Bu program deşifre edildikten sonra telefonumdan kaldırdım ancak örgüt üyelerinin özel bir program kullanarak telefonunu resetliyorlardı. Eagle programı, örgüt içerisinde WhatsApp, Gmail, Google Play Store, Skype, Tinder, Instagram' gibi görünüp, tıklayınca Eagle programına bağlanıyordu. Örgüt üyelerinin telefonunda SIM kart bulunmuyor. Haberleşme için kafe, çay bahçesi, alışveriş merkezi gibi yerlerin Wi-Fi ağları kullanılarak Eagle üzerinden haberleşiyorlar. 15 Temmuz sonrası bir dönem örgüt üyelerince, tabletle dışarıda ortak Wi-Fi ağları üzerinden Eagle programı kullanıyorlardı. Ancak bu durum sonradan bilinmeye başlayınca, dikkat çekmemek için örgüt üyeleri tabletle dışarıya çıkmamaya başladı."

"Cezaevine gireceksiniz" tehdidi

Örgütten kopmak isteyenlerin tehdit edildiğine dikkati çeken A.M, "Bölge sorumluları evlerde kalanlara, 'Eğer yakalanır da etkin pişmanlıktan yaralanırsanız örgüt üyeliğini kabul etmiş olacaksınız. Etkin pişmanlıktan yararlananların hepsi cezaevine girecek. Bu işler tersine dönünce ismini verdiğiniz kişiler size dava açacak ve cezaevine gireceksiniz.' diyordu." ifadelerini kullandı.

A.M'nin, aralarında FETÖ'den soruşturma açılanların da bulunduğu 96 örgüt üyesini teşhis ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA