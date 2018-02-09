FETÖ itirafçısı, aralarında bürokratların da olduğu 85 örgüt üyesini deşifre etti

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesince "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan madeni yağ fabrikası sahibi Göksel Ö, verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İfadesinde FETÖ'nün faaliyetlerini anlatan Göksel Ö, örgütün organize ettiği yurt dışı gezilerine katıldığını söyleyerek, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD ve Tanzanya gezileri hakkında bilgi verdi.

Gezilerin bir dernek tarafından organize edildiğini bildiren Göksel Ö, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüte karşı tavır aldığını ifade etti.

FETÖ ile 2004'te tanıştığını dile getiren Göksel Ö, örgütle bağlantı sağlayanların isimlerini de verdi.

Örgütün Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının yönetimini ele geçirmek için çalışmalar yürüttüğünü anlatan Göksel Ö, 2009-2011 döneminde örgütün sözde il imamının değişmesiyle yeni sohbet grupları oluşturulduğunu bildirdi.

Hakim ve savcılara villada kamp

FETÖ'nün yargı yapılanmasında yer alanların çalışmalarını anlatan Göksel Ö, HSYK seçimlerinde örgütün etkin rol oynadığını bildirdi.

Örgüt üyesi hakim ve savcıların 2011 yılında belirlenen bir villada kampa alındığını söyleyen Göksel Ö, Kütahya'ya tayini çıkan örgüt mensubu yargı üyeleri için kalabilecekleri evlerin ayarlandığını kaydetti.

Göksel Ö, Ankara'da faaliyet yürüten Uluslararası Yöneticiler Derneğinin (YÖNETDER) örgüt çalışmalarına hizmet ettiğini aktararak, bu dernekte örgütle bağlantılı müsteşar yardımcısı, genel müdür gibi üst düzey isimlerin toplantılar yaptığını ve önemli atamalara örgüt üyelerinin yerleştirilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Değerli arsalara FETÖ pençesi

Örgüt tarafından Türkçe Olimpiyatları organizasyonları için çeşitli miktarlarda paralar toplandığını ifade eden Göksel Ö, FETÖ'nün Dumlupınar Üniversitesine yapılacak rektör atamasıyla ilgili de çalışma yaptığını bildirdi.

Göksel Ö, rektör seçiminden sonra örgütün sözde il imamının üniversiteye genel sekreter olarak atandığını ifade ederek, aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı 85 kişinin örgütle bağlantıları hakkında bilgi verdi.

Değerli bölgelerdeki arsalarla ilgili de örgütün etkin rol oynadığına işaret eden Göksel Ö, vatandaşların bağış adı altında kandırıldığını ve örgüte yer temin edildiğini ifade etti. Göksel Ö, söz konusu arazilerin başkaları üzerine satışının yapılarak devletten kaçırıldığını anlattı.

Kaynak: AA