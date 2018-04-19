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Buradasınız : » » FETÖ imamının "dik durun, konuşmayın" talimatı verdiği ortaya çıktı

FETÖ imamının "dik durun, konuşmayın" talimatı verdiği ortaya çıktı

Trabzon'da FETÖ'den yargılanan üsteğmen, görüştüğü imamın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "Seni de alabilirler, dik dur, konuşma" şeklinde telkinlerde bulunduğunu söyledi.

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FETÖ imamının &quot;dik durun, konuşmayın&quot; talimatı verdiği ortaya çıktı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan üsteğmen, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yaptı.

Duruşmaya, tutuksuz sanık K.A. ve avukatı katıldı. Tanık Ö.K. ise Nevşehir Adliyesi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Gözaltına alındıktan sonra açığa alınan Üsteğmen K.A. savunmasında, iddianamede geçen 2010 yılında subaylık sınavı sorularının kendisine verilerek kazandığı yönündeki iddialardan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Matematik bölümü mezunu olduğunu aktaran K.A., daha önce polislik sınavını da kazandığını, hatta örgüt üyelerinin polis olması yönünde telkinlerine rağmen asker olmak istediğinden bunu kabul etmediğini ileri sürdü.

Mahrem imamdan "Dik durun, konuşmayın" talimatı

FETÖ''nün gerçek yüzünü 15 Temmuz'dan sonra anladığını ileri süren K.A., "15 Temmuz’dan sonra görüştüğüm imamlardan biri geldi. 'Seni de alabilirler. Dik dur, konuşma' şeklinde telkinlerde bulundu. Bir daha da görüşmedik" diye konuştu

Nevşehir Adliyesi’nden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan tanık Ö.K. ise sanık K.A. ile askeri sınavları kazanınca, 2011 yılında Adana’da bölgeci olarak bildiği Nesim Kaygusuz tarafından tanıştırıldığını söyledi.

İzmir'e subay hazırlama okuluna gidecekleri zaman Nesim isimli örgüt üyesinin "Orada birbirinizin badisi olacaksınız. Birlikte sohbetlere gideceksiniz” diye telkinlerde bulunduğunu aktaran Ö.K. "Bu şekilde 3 ay İzmir’de, 3 ay ise Ankara Kara Harp Okulunda kurs gördük. Okul ve kurs döneminde çok fazla bir arada olmadık. İzmir'de ve Ankara'da birer kez sohbete katıldık” dedi.

Nesim isimli örgüt üyesinin kendilerini Zafer yada Tuğrul kod ismiyle hatırladığı biriyle tanıştırdığını ve artık bu kişiyle görüşmeye başladıklarını aktaran Ö.K., şunları kaydetti:

"Tuğrul, bize telefon numarasını verdi. İlk çarşı iznine çıktığımızda kendisini arayarak irtibat kurmamızı istedi. İlk izinde K.A. ile birlikte Tuğrul'u arayarak buluştuk. İzmir Alsancak da bir eve gittik. Burada namaz kılıp sohbet edildi. İkinci görüşmemiz Ankara’da oldu. Kurs bitimi yaklaştığı için İstanbul’da irtibat kuracağım kişiyle sadece beni tanıştırdı. K.A. farklı semte gideceği için onu farklı kişiyle tanıştırdı diye hatırlıyorum.”

Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, mahkeme, FETÖ davası, fetö
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