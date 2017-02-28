FETÖ ile korkutup 165 bin lira dolandırdılar

Erzurum'da, kendilerini telefonda savcı ve emniyet müdürü olarak tanıtarak vatandaşları Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili olmakla korkutup 165 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

Erzurum Yakutiye ilçesi Murat Paşa Mahallesi'nde ikamet eden bir ev kadınını telefonla arayan dolandırıcılar, polis olduklarını ve Cumhuriyet Savcısının talimatı ile aradıklarını söylediler. Ev kadınına, ismiyle FETÖ ile bağlantılı bir bankada hesap açıldığı ve bu hesaptan örgüte para aktarıldığı yalanını söyleyen dolandırıcılar, bu hesapların kapatılması ve soruşturmanın bitirilmesine karşılık para talebinde bulundu.

Dolandırıcılar, kadından evdeki tüm parayı ve ziynet eşyalarını bir poşete koyarak hazırlamasını istedi.

Daha sonra evdeki paraları ve 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını bir poşet içinde eve gelen dolandırıcılara teslim eden kadın, durumdan şüphelenerek olayı polise ihbar etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler Ş.D. ile İ.E'yi almış oldukları ziynet eşyaları ile birlikte yakaladı.

Ekiplerin çalışması sonucu aynı kişilerin, bu ay içerisinde Ayaz Paşa Mahallesi'nde aynı yöntemle 150 bin lira alınmasına teşebbüs olayı ve Bakırcı Mahallesi'nde de 65 bin liralık dolandırıcılığın failleri oldukları da tespit edildi.

Şüpheliler, haklarında tanzim edilen 3 ayrı dolandırıcılık olayları ile ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, Ş.D'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu için arandığı tespit edildi. AA