FETÖ ile DHKP/C'nin "ortak kaos planı" davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarıyla ilgili, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 5'i firari, 5'i tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri kabul edilmedi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, alınan talepler doğrultusunda mahkeme ara kararını açıkladı.

Buna göre mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ferdi Taşkaya, Mustafa Eren, Gürkan Türkoğlu ve Süleyman Taşbaş'ın mevcut delil durumu, bu aşamadaki adli kontrolün yetersiz kalacağını dikkate alarak, tahliye taleplerinin reddine ve tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.

Heyet, bir önceki celse serbest bırakılan Mustafa Evcil'in, babası adına kayıtlı telefon üzerinden ByLock kullandığının tespit edilmesine dair evrakın mahkemeye bildirildiğini, bu nedenle sanık Evcil hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Zorla getirme kararı

Aralarında eski emniyet müdürü Serdar Bayraktutan'ın da bulunduğu 5 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin beklenilmesine de hükmeden heyet, mağdur Asuman Akça'nın da bir sonraki celseye zorla getirilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

FETÖ-DHKP/C ilişkisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY ile DHKP/C'nin arasındaki ilişki gün yüzüne çıkmıştı.

Tanık İ.Ö'nün beyanı ve dilekçelerinden, FETÖ'nün DHKP/C'ye, hedefleri doğrultusunda kullanılmak üzere "Kaos Timi" kurdurduğu belirlenmişti.

Hazırlanan iddianamede, DHKP/C'nin eski İstanbul sorumlusu olduğu ve örgüt tarafından infaz edilmek istenen Asuman Akça mağdur olarak gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikametinin haritasını DHKP/C'ye iletmişler

İddianamede, sanıklardan Mesut Aykın'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki ikametinin kroki ve haritalarını FETÖ mensupları olan şüpheliler Mehmet Yılmaz, Ali İhsan Kaya ve Halil Karakuzulu'dan Ali Fuat Yılmazer'in bilgisi dahilinde teslim alıp, sonrasında bu örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda terör örgütü DHKP/C'ye ilettiği anlatılıyor.

İddianamede, sanıkların 7,5 yıldan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA