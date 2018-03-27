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FETÖ ile bağlantılı 2 firmanın mal varlıklarına el konuldu

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 firmanın mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 kişiden 6'sı yakalandı.

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FETÖ ile bağlantılı 2 firmanın mal varlıklarına el konuldu

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, şüpheli, bilgi sahibi ve gizli tanıkların ifadeleri doğrultusunda, K.Ö'nün, örgütün sözde "il molla imamı" olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada, K.Ö'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde İstanbul Atatürk Hava Limanı'ndan yurt dışına çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirleyen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şahısla ilgili şüpheli, bilgi sahibi ve gizli tanık ifadelerinden oluşan bilgi notunu Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Başsavcılıkça K.Ö, S.Ö. ve B.Ö'nün terör örgütü ile bağlantıları, terör örgütünün finansmanı hakkında araştırma yapılması, şahısların ByLock havuz sisteminden araştırılması talimatı üzerine polis ekipleri, K.Ö. isimli şirketin FETÖ/PYD silahlı terör örgütünü finanse ettiğini belirledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yapılan çalışmaların ardından, K.Ö. ve K.G. isimli şahısların şirketlerine el konularak kayyum atanmasına karar verdi.

Başsavcılığın kararı doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, K.Ö. ve K.G'nin Tekirdağ ve İstanbul'daki şirketlerindeki suç ve deliller ile mal varlıklarına el koydu. Ekiplerin, işyerlerindeki arama ve incelemeleri devam ediyor.

Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan K.Ö, K.G, E.Ş, Z.Ö, M.B.Ö, S.Ö, S.A, E.K ve H.K. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonlar sonucu 6 kişi gözaltına alınırken, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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