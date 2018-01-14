FETÖ iddianamesinden: Gezi adı altında FETÖ'ye kişi başı 5 bin avro taşıdılar

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan iş adamı G.Ö. hakkında Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede bazı tanıkların ifadeleri yer aldı. İddianamede iş adamının, FETÖ'nün "ana mütevelli heyeti"nde olduğu belirtildi.

Kentte örgüte ait yaklaşık 500 öğrenci evi bulunduğu, üniversiteye kayıt dönemlerinde belirlenen öğrencilerin önce FETÖ'ye ait öğrenci yurtlarına alındığı, ikinci dönem ise söz konusu evlere dağıtıldığına yer verilen iddianamede, öğrencilerden para alınmasına rağmen esnaftan da öğrenciler için burs adı altında para ve gıda maddeleri toplandığı savunuldu.

İttianamede Kütahya il merkezinin 7 alt bölgeye ayrıldığı, her bölgeye bir bölge imamı atandığı, altlarında yurt, okul ve dershane müdürleri bulunduğu vurgulandı.

Kişi başı 5 bin avro dağıtıp yurt dışına kaçırmışlar

İddianamede ifadesine yer verilen S.A., 1994'ten itibaren örgütün toplantılarına katılmaya ve kurbanlarını buraya vermeye başladığını anlattı.

Örgüt içinde yer aldığı dönemlerde sık sık, gezi amaçlı ve 30 kişilik gruplarla örgütün yurt dışındaki okullarına gidildiğini ifade eden S.A., gezilerin asıl amacının himmet, bağış, kurban, burs adı altında toplanan paraları yurt dışına çıkarmak olduğunu söyledi. Tanık S.A., geziye katılan her bir kişiye 5 bin avro para dağıtıldığını, herhangi bir şekilde kayıt altına alınmayan bu paraların yurt dışında örgütün okullarına teslim edildiğini belirtti.

Bölge imamlarının organize ettiği bu gezilere katılanlara yurt dışında gidilen okullardaki yabancı uyruklu öğrencilerin gösterildiğini, okulun gezdirildiğini belirten tanık, "Geziye katılanlardan, yeniden okul için sadaka adı altında para toplanırdı ve makbuz verilmezdi. Kurban Bayramı öncesinde il imamları, bölge imamlarına kurban kotası belirler, bölge imamı da bu kotayı altlarındaki dershane, okul ve yurt müdürlerine paylaştırırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA