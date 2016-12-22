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FETÖ için beş bavul dolusu para götürmüşler

Şüphelilerin FETÖ'ye maddi destek için Atatürk Havalimanı'ndan Tanzanya'ya 5 bavul dolusu 42 kilogram ağırlığında parayı götürdükleri tespit edildi.

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FETÖ için beş bavul dolusu para götürmüşler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalanan 35 kişiden 32'sinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin, FETÖ/PDY'ye maddi destek sağlamak amacıyla Atatürk Havalimanı'ndan Tanzanya'ya 5 bavul dolusu 42 kilogram ağırlığında ve miktarı henüz belirlenemeyen parayı götürdüklerinin tespit edildiği bildirildi. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu şüphelilerden 3'ünün Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında hava trafik kontrolörü olarak çalıştığı öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, FETÖ/PDY'ye ait örgütsel dokümanlar, Fetullah Gülen'in sohbet görüntülerinin yer aldığı 77 DVD ile Gülen'in kitapları, F, G ve B serisi 13 adet 1 dolar ile 5 tabanca ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 32 kişi adliyeye sevk edilirken, 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 85 ekibin 10 Aralık'ta 57 adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 10 Temmuz 2014'te Atatürk Havalimanı'ndan Tanzanya'ya yüklü miktarda para çıkardıkları belirlenen iş adamları Hakan G, Abdullah Yıldırım D, Ferhat E, Gürkan Z. ve Saffet Ö. ile Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Etiketler: PDY, FETÖ operasyonu, FETÖ finansman, fetö
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