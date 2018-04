FETÖ hükümlüsünün ByLock mesajlarında darbenin işaretleri çıktı

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan örgütün "eski Altıntaş ilçe imamı" ve "Balıkesir merkez büyük bölge sorumlusu" Veli Kurnaz'ın, örgütün kripto haberleşme programı ByLock mesajlarından, darbe girişiminden 5-6 ay önce haberdar olduğu belirlendi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kurnaz'ın, 27 Ekim 2017'deki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında dikkati çekici detaylar yer aldı.

Gerekçeli karara göre, Kurnaz, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt üyeleriyle ByLock üzerinden iletişim kurarak, onları motive etti ve yönlendirdi.

Sanık, Altıntaş ilçe imamıyken 2016 yılı başlarında Balıkesir merkez büyük bölge sorumlusu olarak örgüt içi atamayla görevlendirildi.

Darbe girişimi ByLock mesajlarında

Gerekçeli kararda sanığın darbe girişimini önceden bildiği sanığın ByLock'taki şu yazışmasına dayandırıldı:

"H.e, bu yaz itibarıyla bitti diyor, artık vetire dönemi kaldı, bunların dördüncü dönemi, mevcudu muhafaza edecekler, o da zor, h.e, bunun bedeli olacak diyor. Bu bedel iç savaş mı olur, İsrail mi ayarlar, yoksa deprem mi, başka felaket mi bilemiyorum, h.e, bitti demiş, ABD ve Rusya anlaştı yiyecekler bunu"

Gerekçeli karara göre; sanık, diğer örgüt üyelerine mesajları aktardı, örgüte yönelik operasyon nedeniyle ciddi manada sıkıntı yaşayan üyelerini 'tarihe altın harflerle yazılacak zamanlarda görev yapıyorsun' ifadeleriyle motive etmeye çalıştı.

Ceza indirimi yapılmadı

Kurnaz savunmasında ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etmişti. Gerekçeli kararda sanığın bu iddiaları da çürütüldü. Kararda, "Her ne kadar sanık, savunmasında kullanmadığını beyan etse de açıklanan profil bilgileri, yazışma içerikleri, sanığın adına abonelik kaydı bulunan farklı GSM hatlarında ByLock tespiti yapılmış olması göz önünde bulundurulduğunda, sanığın söz konusu uygulamayı kullandığı kesin bir şekilde sabit kabul edilmiştir." denildi.

Gerekçeli kararda sanığa ceza indirimi yapılmasına yer olmadığı sonucuna varıldığı da vurgulandı.

