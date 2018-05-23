FETÖ hükümlüsü Ilıcak'ın "casusluk" davasında Milli Savunma Bakanlığı'nın katılma talebi kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçlamasıyla yargılandığı davada Milli Savunma Bakanlığı'nın katılma talebi uygun bulundu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Nazlı Ilıcak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanığın avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Milli Savunma Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulüne karar verilmesini istedi.

RTÜK'e yazı yazılacak

Cumhuriyet savcısı ayrıca, sanık tarafından kapatılan Bugün gazetesinde 2 Ocak 2015'te yayımlanan yazısının kendisi tarafından söz konusu tarihten önce ve sonra katıldığı herhangi bir televizyon programında açıklayıp açıklamadığı veya sosyal medya hesabından paylaşıp paylaşmadığının araştırılmasını talep etti.

Savcının talebini kabul eden mahkeme heyeti, RTÜK'e yazı yazılarak, davaya konu yazının yayımlandığı tarihten önce ve sonra sanık tarafından herhangi bir televizyon programında haberin içeriğiyle ilgili açıklama yapıp yapmadığının araştırılmasının istenmesine karar verdi.

Bakanlığın katılma talebi kabul edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulünü kararlaştıran mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede sanık Ilıcak'ın ''Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla örgütün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan Nazlı Ilıcak, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA