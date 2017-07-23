FETÖ hiçbir yardıma makbuz kesmemiş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 206'sı tutuklu 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, örgütün yardım ve bağış adı altında topladığı paraları belgelendirmediğini ortaya koydu.

Konya merkezli 6 etap halinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında hazırlanan bin 206 sayfalık iddianamede, sanıkların ifadeleri örgütün parasal ilişkilerini göz önüne serdi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Ü.Ç, örgütün topladığı yardım ve bağışlara makbuz kesmediğini, bunun FETÖ/PDY içerisindeki para alışverişinde devlete karşı resmi bir sorumluluk olmaması için yapıldığını aktardı.

Her büyük bölge imamına bağlı bir muhasebecinin olduğunu ifade eden Ü.Ç, "Eyalet imamları, büyük bölge imamları ve küçük bölge imamları hiyerarşik olarak bir üstüne bilgi verir. İmamların genel olarak görevleri, alttaki ve üsttekilerle koordinasyonu sağlamaktır. En alttaki muhasebeci, toplanan himmet, burs, kurban paralarını ve gazete aboneliklerini bir üstündeki muhasebeciye verir." ifadesini kullandı.

Para alışverişinde kayıt tutulmamış

Tutuklu sanık Ü.Ç, büyük bölge muhasebecilerinin her mütevelliden ne kadar himmet, burs, kurban parası alacağını isim isim bildiğini, toplanan para miktarından kimden ne kadar alındığı söylenerek o şahsın borcundan düşüldüğünü anlattı.

Bunların her muhasebecide bulunan dizüstü bilgisayarlarda kayıtlı olduğunu belirten Ü.Ç, şunları kaydetti:

"Muhasebeciler arasındaki para alışverişinde herhangi bir makbuz veya belge verilmez. Fetullah Gülen cemaati içerisindeki para alışverişlerinin hiçbirisinde makbuz veya belge verilmez. Cemaat içerisindeki bu para alışverişlerinde devlete karşı resmi bir sorumluluk olmaması için resmi bir kayıt tutulmaz ve makbuz ya da belge verilmezdi. Yardım, burs, himmet, zekat, kurban bağışı gibi isimler adı altında toplanan paralar, muhasebeci olarak adlandırılan kişiler tarafından toplanır. İl imamları, ilin yıl içerisinde ne kadar kurban, burs, himmet ve gazete, dergi aboneliği yapacağını belirler. Bunları eyaletlere bölerek eyalet imamlarına dağıtımını yapar."

FETÖ/PDY'nin Konya il imamlığını yapan şüpheli M.Ş. de ifadesinde, her bölgenin bir muhasebecisinin olduğunu, toplanan paranın yapılan harcamaların ardından birkaç bankada farklı isimler adına açılan hesaplarda tutulduğunu belirterek, "Konya ilinde o yıl içindeki bir yıllık himmet olarak toplanan gelir miktarı 22 milyon lira, kurban bağışı adedi ise 6 bin-7 bin civarındaydı." ifadelerine yer verdi.

Telefon ve SIM kartlar belirli aralıklarla değiştirilmiş

Öte yandan iddianamede, eyalet imamlarının talimatıyla tedbir gereği büyük bölge talebe mesullerinin kullandıkları SIM kartlarının 3 ayda bir, hem SIM kart hem de cep telefonlarının ise 6 ayda bir değiştirildiği bilgisine yer verildi.

Her yıl ramazan ayından önce, eyalet imamları ve muhasebecileri koordinasyonunda yapılan büyük himmet toplantılarında il imamı tarafından, toplantıya katılan mütevellilere dini konuşmaların yapıldığı, yapılanmanın faaliyetleri ile ilgili bilgi verilerek mütevellinin dini duygularının harekete geçirildiğine işaret edilen iddianamede, "Ardından eyalet imamlarının himmet toplantısına katılan mütevellilerin isimlerinin yazılı olduğu liste projeksiyon cihazıyla panoya yansıtılarak, kimin ne kadar himmet parası vereceği konusunda taahhütleri alınmış, sonrasında ise bu taahhütlerin toplanmasından eyalet imamları sorumlu tutulmuştur." denildi.