FETÖ'den "HDP'ye oy verin" talimatı

Kilis'te FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanmasına karar verilen mali müşavir İ.B. örgüte ilişkin itiraflarda bulundu.

7-8 yıl önce bir arkadaşının yönlendirmesiyle FETÖ ile tanıştığını anlatan İ.B. ilk katıldığı sohbette ilmihal ve namaz konularının konuşulduğunu söyledi.

Daha sonra kendileriyle Yusuf Yazar (tutuklu) isminde bir şahsın ilgilendiği belirten İ.B, kendisinin mütevelli grubuna dahil ediliğini dile getirdi.

Kendisinin o dönem örgüt tarafından kurulan Kilisli İşadamları Derneğine (KİAD) üye yapıldığını ve başkanlık için teklif aldığını kaydeden İ.B, işlerinin yoğunluluğu nedeniyle bu teklifi reddettiğini ifade etti.

"HDP'ye oy vereceksiniz"

İ.B. 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir şahıs tarafından örgüte ait Mehmet Döğme İlköğretim Okulunda bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizimle ilgilenen Yusuf Yazar ile bazı konularda tartışmaya başladım. Bir gün Mehmet Döğme İlköğretim Okulunda bir toplantı yapılacağı haber verildi. Sohbette Amerika'dan geldiğini söyleyen tanımadığım bir şahıs vardı. Bu şahıs o dönem yerel seçimlerle ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. 2014 belediye başkanlığı seçimleri öncesinde Amerika'dan gelen şahıs sohbette bizlere 'Bu bölgede HDP oy vereceksiniz' diye söyledi. Biz de burada MHP'ye oy vereceğimizi söyledik. Ondan sonra bu yapıdan soğumaya başladım."

Sadece sohbetlere katıldığı için örgüt içerisindeki yapılanmayı tam olarak bilmediğini öne süren İ.B, "İl imamı Osman Öner, yardımcısı da Yusuf Yazar'dı, Yusuf Yazar ile tartışmalarımız oluyordu. Bu yapının terör örgütü olduğunu bilmiyordum. 17-25 Aralık'tan sonra herhangi bir himmet toplantısına katılmadım. Yaptıklarımdan pişmanım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA