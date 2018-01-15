FETÖ "gaybubet evleri" üzerinden yeni planlar yapmış

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında "bölge abileri"nin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri" üzerinden yaptığı planlar yer aldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgüt üyeliği ve yöneticiliği iddiasıyla tutuklanan "bölge abisi" Mustafa Eker, "bölgeci" Ensar Alada, Kemal Genççiftçi, Onurhan Polat ve Ahmet Kibaroğlu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 14 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin tanımı, kuruluşu, amacı, yapılanması ve faaliyetine yönelik detaylar aktarıldı.

Yeni programlar ile haberleşmişler

İddianamede, örgütün henüz haklarında işlem yapılmamış ve ceza infaz kurumlarında bulunmayan yöneticilerini yeniden bölge ve illere dağıtarak örgüt tabanındakilere ulaşma gayretinde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

İddianamede, örgüt üyelerinin birlikte hareket etmeye çalıştıkları, yeni tespit edilen programlarla haberleştikleri ve saklanmak amacıyla örgüt içinde 'gaybubet evi' olarak nitelendirilen saklanma evleri oluşturdukları bilgisine yer verildi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendiği bildirilen iddianamede, operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalandığı, bu kişilerin ByLock kullanıcısı ve sözde örgüt yöneticisi olduklarına dair birçok delil bulunduğu bilgilerine yer verildi.

Hücre evinde yeni bölge oluşturma planı yapmışlar

İddianamede, bu kişilerin Erzurum bölgesinde yeni örgüt yapılanması oluşturmaya yönelik çalışma içinde oldukları belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Zira hücre evinde yapılan aramada 04-24-25-36-69-75 ve 76 rakamlarının bulunduğu, yayın ve banka ibarelerinin bulunduğu evrak ele geçirildiği, bu rakamların Ağrı-Erzincan-Erzurum-Kars-Bayburt-Ardahan ve Iğdır illerinin plaka kodları olduğu, bu delilin de şüphelilerin hücre evinde toplanmak suretiyle Erzurum ilinde yeni bölge oluşturma planı yaptığı ve bu maksatla bu evde bulunduklarına, toplandıklarına, saklandıklarına yönelik değerlendirilme yapılmıştır."

Örgütün önemli isimleri ile ABD'ye gitiği iddiası

Genççiftçi'nin iki hattında da ByLock ile "Coco" ve "Kakao Talk" programlarının bulunduğu, örgütün önemli pozisyondaki mahrem yapılanma içinde bulunan kişileri ile ABD'ye gittiği belirlendi .

İddianamede, Genççiftçi'nin yurt dışına çıkışlarının örgüt faaliyetleri kapsamında olduğu ve ABD'ye yolculuğunun örgütteki konumu gereği FETÖ elebaşının yanına gitme amacı taşıdığı değerlendirildi.

Genççiftçi ile bazı kişilerin tutuldukları koğuşlarda örgüt propagandası yaptıkları, koğuştaki diğer kişileri de örgütledikleri bilgisine de iddianamede yer verildi.

İddianamede, tanık beyanlarına göre sanık Alada'nın "bölgeci" ve Eker'in "bölge abisi" konumunda bulunduğu, Polat'ın operasyonun yapıldığı evin sahibi olduğu bilgisi aktarıldı. Sanıkların yakalandıkları evde ele geçirilen paranın, örgütün Erzurum'daki yeniden yapılanma çalışmaları amacıyla saklı tutulduğu ve sanıkların Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu kaydedildi.

Sanıklar Eker, Alada, Genççiftçi ve Kibaroğlu'nun "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, sanık Polat'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: AA