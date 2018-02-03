FETÖ firarisini Kütahya'da bir er yakaladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir kargo şubesinden iki farklı sahte kimlikle paket alan, şüphelenilmesi üzerine de kaçmaya çalışırken bir er tarafından yakalanan zanlının, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde üst yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki kargo firmasının şubesine gelen bir kişi, adına gelen paketi alarak ayrıldı. Aynı şahıs bir süre sonra yeniden aynı iş yerine gelerek bu sefer farklı bir kimlikle başka bir kargo paketini almak istedi.

Kargo görevlisi, durumdan şüphelenince paketi teslim etmedi. Bunun üzerine kaçmaya çalışan şahıs, yoldan geçen İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan bir er tarafından hırsız sanılarak yakalandı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin kullandığı kimliklerin sahte olduğu belirlendi.

Sahte kimlikteki isme gelen kargo paketinden ise 1 telefon ve 2 sim kart çıktı.

Detaylı incelemede gerçek kimliğinin K.A (27) olduğu anlaşılan şüphelinin FETÖ firarisi olarak arandığı tespit edildi.

Kütahya'da FETÖ'nün kapatılan bir öğrenci yurdunda uzun süre müdürlük yaptığı ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen şüphelinin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Hakkında, Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan K.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

AA