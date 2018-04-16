FETÖ firarisi karı koca öğretmen yakalandı

Operasyon, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, öğretmen yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Beytullah A. ve eşi Çiğdem A.’nın Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, dün sabah erken saatlerde ilçede belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

İlçede bulunan müstakil bir eve düzenlenen operasyonda karı koca öğretmen yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkan çift tutuklandı. Şüpheli Beytullah A. Kırşehir Cezaevi'ne, Çiğdem A. ise Ereğli Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA