  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.755
    EURO 4.656
  • BIST 115881.96
    ALTIN 162.714
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ firarisi eski savcının amcasından 100 kilogram altın çıktı

FETÖ firarisi eski savcının amcasından 100 kilogram altın çıktı

FETÖ firarisi eski savcı Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladığı banka kasasında 100 kilogram altın ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖ firarisi eski savcının amcasından 100 kilogram altın çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasını kuran savcılarından firari Muammer Akkaş'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş'ın, eşi ve kardeşi aracılığıyla bir banka kasasına koydurduğu 100 kilogram altın ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, "17-25 Aralık kumpası"nı kuran savcılardan FETÖ mensubu meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, örgütün mütevelli heyet yapılanmasında bulunduğu, örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, Akkaş'ın eşi ve kardeşinin bir bankada sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladıkları belirlendi. Harekete geçen emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonda kasada saklanmış 100 kilogram altın ve Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağını ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Akkaş ise bugün Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, faruk akkaş, FETÖ firarisi, muammer akkaş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER