FETÖ firarisi eski hakim asayiş uygulamasında yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski hakim, Elazığ'da asayiş uygulaması sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara Adliyesinde hakim olarak görevliyken ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.C, "Huzur 23 Genel Asayiş Uygulamasında" yakalandı.

Elazığ emniyetindeki işlemleri tamamlanan A.C, Ankara'ya gönderildi. AA