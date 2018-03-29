FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken yakalandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'nin okul ve yurtlarında görev yapan A.B. ile eşi S.B hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çiftin yakalanması için Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çiftin bazı kişilerle bağlantı kurup yurt dışına kaçmayı planladığı belirlendi.

Takibe alınan ve örgüt ile iltisak ve irtibatları olduğu anlaşılan A.B. ve S.B, Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Zanlılar sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Kars'a getirildi.

Kaynak: AA