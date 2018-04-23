FETÖ firarisi çift yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen firarı eski öğretmen Halil Hazar ve hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Zeynep Hazar'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Beşkavaklar ve Tabaklar mahallelerindeki iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Aramalarda Halil Hazar'a ait sahte ehliyet ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA