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Buradasınız : » » FETÖ firarisi Antalya'da yakalandı

FETÖ firarisi Antalya'da yakalandı

Antalya'da iki ayrı mahkeme tarafından resmi belgede sahtecilik ve FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan şüpheli Antalya'da yakalandı.

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FETÖ firarisi Antalyada yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren veya örgütün gaygubet evlerinde gizlenen şüphelinin yakalanmasına ve aile evi görüntüsü verilen adreslerin tespitine yönelik çalışma yapıldı. 

FETÖ/PDY'nin haberleşme aracı Bylock kullandığı ve örgüt ile iltisaklı/irtibatlı olduğu tespit edilen, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçlamasıyla aranma kaydı bulunan şüpheli Y.A., Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı. 

Emniyetteki adli işlemleri devam eden Y.A'nın ikamatinde yapılan aramalarda 2 adet tablet, 2 adet cep telefonu, 1 adet sahte ehliyet, 2 adet taşınabilir wifi cihazı, 1 adet cd ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, antalya
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