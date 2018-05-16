FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kuzenine hapis cezası

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 3 tutuklu sanık ile tutuksuz sanık Fatih E. ve taraf avukatları katıldı.

Telefon şifrelerini hatırlamadığını savundu

Mahkeme Başkanı, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Öksüz'ün telefonu ve tabletinde yapılan incelemeye ilişkin rapor geldiğini, iki cihazda da ekran kilidi olması nedeniyle adli kopyasının alınamadığını belirtti.

Başkanın Öksüz'e "Cihazların şifresini biliyor musun?" diye sorması üzerine Öksüz, "Kullandığım telefonun markasını bile hatırlamıyorum. Tablet ve cep telefonunun şifrelerini hatırlamıyorum. Kendim bilerek oluşturduğum şifreler değil. Hiçbirini hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Öksüz'e 9 yıl 9 ay hapis cezası

Tutuklu sanık Öksüz, örgütün kurumlarında 15 yıl çalıştığını kendisinin söylediğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Dernek kurma yasal faaliyetti. Yasal yapılardı. Örgüt amacıyla hareket etme yok. Kanunlar çerçevesinde bu dernekler faaliyetlerini yürütürler. Ben örgüte eleman kazandırmadım. Bu yapıya eleman sağladığım iddiaları soyut iddialardır. Örgüte destek amaçlı bankaya para yatırmadım. Bu kadar yıl çalıştıktan sonra hesabımda 20 bin lira olması normaldir. ByLock kullanmadım. 18 aydır tutukluyum. 2. üniversitem var. Hukuk fakültesinden kaydım silinmek üzere. 15 yıllık öğretmenim. 18 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum."

Diğer sanıklar da beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından Zübeyir Öksüz'ün iyi hal ve pişmanlık indirimi uygulanmadan 9 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Haşim Akdağ'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesini ve tahliye talebinin reddini, Nadir Gökkaya'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini ve tahliyesini, tutuksuz sanık Fatih E'ye de 1 yıl 13 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA