FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün bacanağı Sakarya'da yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto askerler ve onları yöneten kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında geçen Salı günü Konya merkezli 31 ilde 124 örgüt sorumlusunu yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyonda şüphelilerde 47’si gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri sorumlusu firari Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de bulunduğu ortaya çıktı. Konya'ya götürülen Ökkeş Tetik, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Örgütte 'gezici' olarak biliniyor

Ökkeş Tetik, geçen Şubat ayında gözaltına alınan Ankara’da görevli örgüt sorumlusu M.A. tarafından deşifre edildi. M.A. polisteki ifadesinde, “2013 yılı Ocak ayında daha önce görmediğim ‘Gezici’ olarak adlandırılan Ökkeş Tetik, iki harp okulu öğrencisini mezun olmasına 7-8 ay kala ve bir askeri öğrenciyi daha bana getirdi. Zaman zaman da bu 3 öğrenci ile buluştuğumuz evlere gelip, benim yanımda bu öğrenciler ile örgütsel faaliyetler kapsamında görüşür, onlara okulda neler yaptıklarını, okulda hangi komutanlarının olduğunu, herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sorardı” dedi.

Örgüt içerisinde 'Gezici' olarak görev yapan Tetik'in, Hava Kuvvetleri içerisinde örgüt üyesi askerleri ve onlardan sorumlu olan kişileri denetlediği ileri sürüldü. Ökkeş Tetik'in ayrıca örgütün mahrem yapılanması içerisinde kritik isimlerle irtibatlı olduğu öğrenildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı da olan Tetik'in, elebaşı Fethullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya hesabına 126 bin lira para yatırdığı da ortaya çıktı. Ökkeş Tetik, FETÖ üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 100 sanık hakkında açılan davanın 3 Nisan 2018'de görülen 4. duruşmasında tahliye edilmişti.

Eşi, Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım etmiş

Ökkeş Tetik'in eşi Belkıs Nur Tetik'in darbe teşebbüsünün ardından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım ettiği iddia edildi. Belkıs Nur Tetik, serbest kaldıktan sonra evlerine gelen Adil Öksüz'ü polise ihbar etmeyerek kaçmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Nur Tetik'in Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Kaynak: DHA, AA