FETÖ finansörü iş adamının şirket hisselerine kayyum

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağlanmasına yönelik soruşturma kapsamında şüpheli iş adamı Mehmet Kadı'nın, Karteks Tekstil ve Enerji ile Karses Enerji şirketlerindeki hisselerine kayyum atandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesine yaptığı başvuruda, FETÖ/PDY'ye finansman sağlanması faaliyetleri kapsamında terör örgütü üyelerinin söz konusu şirketleri araç olarak kullandığı, şirket yönetiminin bu şekilde sürdürülmesinin terör örgütü faaliyetlerinin devamına imkan tanıyacağı anlaşılacağından terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyle şirketlerdeki şüpheli Mehmet Kadı'nın paylarına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasını talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme, "Mehmet Kadı’nın Karteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'deki 2100 payına, Karteks Enerji Üretim AŞ’deki 40 payına ve Karres Enerji Üretim AŞ’deki 40 payına" ilgili yasa ve KHK gereği yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Ayrıca, karar tarihi itibarı ile yönetim organının yetkilerinin kaldırıldığı, bu tarihten itibaren yaptıkları işlemlerin hükümsüz kalacağı belirtildi.

Şirketin diğer ortağı Mehmet Kadı’nın kardeşi olan ve Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden FETÖ/PDY davasının firarı sanığı Halil Kadı’ya ait paylara da 4 Ekim 2016’da kayyum ataması yapılmıştı. Hakkında FETÖ/PDY soruşturması sürdürülen Mehmet Kadı, geçen yıl TMSF’ye devredilen Karteks Şirketi'nin kasasındaki 30 milyonluk çek ve 85 bin lirayı kaçırmaya çalışırken 4 kişi ile 15 Ekim'de gözaltına alınmış, hakkında yasal işlem başlatılmıştı. Mehmet Kadı, TMSF yetkililerinin yönetim kurullarındaki görevlerinin sona ermesinin ardından 16 Aralık 2016'da yönetim kurulu başkanlığına getirilmişti.