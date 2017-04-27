FETÖ Emniyet teşkilatını bölgelere ayırmış

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 7 büyük bölge altında küçük bölgelere ayırarak gizli faaliyetlerde bulunduğu emniyet teşkilatında, örgüt bağının kopmaması ve moral motivasyonun devamı için belli aralıklarla toplantılar düzenlediği, "himmet" topladığı, tayin ve terfileri etkilemeye çalıştığı belirlendi.

Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda FETÖ/PDY'nin sözde emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin 81 il ve ilçelerinde 8 bin 500 polisin katılımıyla dün başlatılan operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı bin 157'ye ulaştı.

Başkentte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı ise 161 oldu.

Gözaltına alındıkları illerde emniyet müdürlüklerine götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

Talimatlar sivil "abi"lerden

Soruşturmayı yürüten birimlerin yaptıkları çalışma sonucunda FETÖ'nün, emniyet teşkilatını "büyük bölge" ve "küçük bölge" olarak gruplara ayırdığı, Türkiye genelinde 7 büyük bölge altında çok sayıda küçük bölgeler kurulduğu belirlendi. Emniyet teşkilatı yapılanmasında küçük bölge "abi"lerinin büyük bölge "abi"lerine, onların da Türkiye sorumlusuna bağlı oldukları, FETÖ'nün üst kademesinden alınan talimatların örgüt hiyerarşisi doğrultusunda sivil kişiler tarafından emniyetteki üyelere ulaştırıldığı tespit edildi.

Emniyet teşkilatının tamamını etki altına almayı hedefleyen yapılanmanın, bir taraftan genişleme çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da mevcut üyeleriyle örgüt bağının kopmaması ve örgüt mensuplarının moral motivasyonlarının yükseltilmesi için belli aralıklarla toplantılar düzenlediği belirlendi.

Mahrem yapının, teşkilat bünyesindeki üyelerinden "himmet" adı altında topladığı parayla örgüte finansal destek sağladığı, örgütün emniyet üzerindeki etkisini sürdürebilmek için tayin ve terfileri etkilemeye çalıştığı tespit edildi.