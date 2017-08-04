FETÖ eleman kazanmak için ''1'e 10 hedefi'' koymuş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 17-25 Aralık sürecinden sonra eleman kazanabilmek için üyelerine ''1'e 10 hedefi'' koyduğu ortaya çıktı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 zanlıya yönelik operasyonda yakalanan ve 3 ay cezaevinde kalan eski sağlık memuru M.D, etkin pişmanlıktan yararlanarak cumhuriyet savcısına ifade verdi.

M.D ifadesinde, Kırşehir'deki bir kurumda sağlık memuru olarak çalıştığını, 2010 yılından itibaren çiğ köfte ve çay davetleriyle örgüt toplantılarına katıldığını söyledi.

Kırşehir Memurlar Derneği (KIRMED) üyesi de olduğunu belirten M.D, 17-25 Aralık sürecine kadar dernek binasında toplantılar yapıldığını, bu süreçten sonra toplantıların kapatılan Aktif Sağlık-Sen Şube Başkanı M.S'nin evinde devam ettiğini aktardı.

Bir süre sonra kendisini örgütün sağlık mütevelli heyetine aldıklarını anlatan M.D, piknik organizasyonları ve gezilerle örgüte adam kazandırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

M.D, "17-25'ten sonra M.S'nin evinde ara ara toplanmaya başladılar. Dernekte toplantı yapmadılar. Bu toplantılar 2015 yılının ortalarına kadar sürdü. Hükümetin aleyhine konuşmalar olur, Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırmamız, tiraj artırmak için gazete abonesi bulmamız söylendi." dedi.

Örgütün 17-25 Aralık'tan sonra tamamen bozulan imaj için adam kazanmak amacıyla özellikle mütevelli heyetlerine hedefler verildiğini anlatan M.D, yurt içi gezileri ve piknik organizasyonlarına ağırlık verildiğine değindi. Bu amaçla, Mucur ilçesinde 2015 yılında büyük bir piknik organize edildiğini ve çok sayıda kişinin katılımının sağlandığını belirten M.D, Çanakkale, Nevşehir, Aksaray gezileri düzenlendiğini, şu anda tutuklu bulunan bir çok sanığın da bu faaliyetlerde yer aldığını aktardı.

Mütevelli heyet toplantılarında gizlilik ve tedbire önem verildiğini, cep telefonlarının oda dışına çıkarıldığına değinen M.D, "2015 yılındaki bir toplantıda abone bulmamız, adam kazanmamız, himmet toplamamız istendi. (1'e 10 adam kazanacaksınız) diye talimatlar verdiler. 'Komşularınızın, iş arkadaşlarınızın güvenini kazanarak onları hizmete kazandıracaksınız' diyerek bize adam kazandırma hedefi verdiler. Adam bulmamız istendi." ifadelerini kullandı.

FETÖ'cülerin "fişlenmiş askerler" yalanı

M.D, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan Aktif Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı M.S. ile yaptıkları bir görüşmeden de bahsetti.

M.S'nin kendisini cezaevinde ziyarete gelmesi üzerine görüşmek zorunda kaldığını savunan M.D, "M.S, beni ziyarete gelmiş, görüştüm. Bu darbenin askeriyenin içindeki mimlenmiş, fişlenmiş askerler tarafından yapıldığını söyledi. Darbe girişiminden sonraki konuşmamızda böyle bir ifadesi oldu." bilgisini verdi.