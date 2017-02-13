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Buradasınız : » » FETÖ elebaşının yeğenleri tutuklandı

FETÖ elebaşının yeğenleri tutuklandı

Trabzon merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün elebaşının 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

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FETÖ elebaşının yeğenleri tutuklandı
Trabzon merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün elebaşının 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.
 
Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşma kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğenleri A.G. ve R.G. ile diğer şüpheliler K.G, M.A, İ.H.Ş, M.Ç, Z.T, S.D. ile İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Trabzon Adliyesine sevk edilen zanlılardan Gülen'in yeğenleri A.G. ve R.G. ile K.G, M.A, İ.H.Ş, M.Ç, Z.T çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.D. ve İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Tutuklanan zanlılar, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
 
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Trabzon, İstanbul, Adana, Kocaeli, Erzurum, Giresun ve Samsun'da FETÖ'ye yönelik daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
 
Etiketler: FETÖ soruşturması, Terörle Mücadele, terör operasyonu
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