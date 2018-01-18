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Buradasınız : » » FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı

FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Tavus Bin Keysan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.

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FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gülen, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği"nden hakkında yakalama kararı olan Tavus Bin Keysan Gülen, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 6 Ocak'ta Ümraniye'de saklandığı evde yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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