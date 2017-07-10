FETÖ elebaşının yeğeni de ByLock kullanmış

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 91 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni olan sanık Muhammet Sait Gülen'in de aralarında olduğu 58 sanığın ByLock kullandıkları belirlendi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın beşinci duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, önceki ara kararlar gereği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan sanıkların ByLock kullanımına ilişkin müzekkereye cevap verildiğini, buna göre 58 sanığın ByLock kullandığının tespit edildiğini bildirdi.

ByLock kullandığı belirtilen sanıkların isimlerinin okunduğu duruşmada, FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni olan sanık Muhammet Sait Gülen'in telefon hattı üzerinden programı kullandığı açıklandı.

Sanıklar suçlamaları reddetti

Sanık savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmada, sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat taleplerini mahkemeye iletti.

Davaya müşteki olarak katılan ÖSYM ve Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı avukatları ise savunmaları kabul etmediklerini, atılı suçun işlendiğine dair somut bulguların bulunduğuna dikkati çekerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Ara karar

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, uzun tutukluluk süresi ve sağlık durumları gerekçesiyle sanıklardan 9'unun adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi. AA